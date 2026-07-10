Вучич заявив про намір піти у відставку після оголошення дострокових парламентських виборів

За його словами, провладна команда готова до політичної боротьби на виборах.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що подасть у відставку з посади глави держави за кілька днів після того, як оголосить дострокові парламентські вибори.

Вучич підкреслив, що його політичним опонентам не варто боятися розділення парламентських і президентських виборів, передає видання Danas.

Президент запропонував опозиції провести обидва голосування, зазначивши, що між ними буде перерва в один або два місяці. За словами сербського лідера, провладна команда готова до політичної боротьби на обох виборах.

Коментуючи відносини з ЄС, Вучич зазначив, що шанси на відкриття для Сербії третього кластера переговорів про вступ у липні є малими. Він додав, що Франція, Німеччина, Італія та Іспанія підтримують цей крок, проте ключовою умовою для прогресу залишається запровадження Сербією санкцій проти Росії та Білорусі. Водночас Вучич вважає, що навіть у разі запровадження санкцій країну не візьмуть до ЄС одразу, адже тоді європейські партнери порушать питання статусу Косова і Метохії.