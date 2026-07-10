ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за кошти кредиту на 60 мільярдів євро

Цей крок розглядають як компроміс з боку ЄС після провалу з приєднання Британії до європейського оборонного фонду SAFE.

Євросоюз готується дозволити Україні закуповувати британське озброєння за кошти 60-мільярдного кредиту.

Брюссель і Лондон уже завершують переговори, які тривали кілька місяців, передає Bloomberg.

Ця угода дозволить британським компаніям брати участь у програмі військового фінансування.

Про офіційне рішення можуть оголосити на зустрічі країн «Коаліції охочих» у Парижі. За інформацією джерел агенції, для Британії не встановлюватимуть фіксовану плату за доступ до програми. Британський уряд робитиме фінансовий внесок лише тоді, коли Україна вирішить купувати зброю саме у компаній Сполученого Королівства. Суму внеску визначатимуть окремо для кожного контракту з урахуванням вартості техніки та відсоткових витрат.

Цей крок розглядають як компроміс з боку ЄС після того, як сторони не змогли домовитися про приєднання Британії до європейського оборонного фонду SAFE на 150 мільярдів євро. Переговори щодо кредиту для України проходять значно легше, оскільки європейські країни, зокрема, Нідерланди, наполягають на швидкому рішенні для посилення української армії перед зимою.

Домовленість фактично узгодили на полях саміту НАТО в Туреччині, де прем'єр-міністр Кір Стармер провів двосторонню зустріч із нідерландським колегою. Офіційне оголошення планують зробити безпосередньо у Парижі через майбутню зміну керівництва в уряді Британії, яка очікується наприкінці липня.