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Після скорочення американського фінансування ООН близько мільйона жінок зіткнулися з зупинкою допомоги

Агенції не можуть впоратися навіть не з поточним рівнем потреб, не кажучи про нарощування допомоги. 

Після скорочення американського фінансування ООН близько мільйона жінок зіткнулися з зупинкою допомоги
Генасамблея ООН
Фото: UN у X

Внаслідок зупинки американського фінансування програм Організації Об'єднаних Націй щонайменше один мільйон жінок у різних країнах світу втратив доступ до програм гуманітарної та іншої критично важливої допомоги. Про це пише NBC News з посиланням на заяву агентства UN Women (ООН Жінки).

84% організацій, що допомагають жінкам, повідомили про зростання потреби з січня 2025, коли адміністрація президента США Дональда Трампа почала скорочувати закордонну допомогу. Штати роками були найбільшим донором Організації Об'єднаних Націй. 

«Кожен долар, вилучений із фінансування жіночих організацій, – це долар, вилучений у постраждалих від пов’язаного з конфліктом сексуального насильства, матерів-переселенок, дівчат, змушених покинути школу, та громад, які борються за виживання», – заявила керівниця гуманітарного напряму UN Women Софія Калльторп.

За інформацією ООН, кількість випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами, торік зросла удвічі. Надавати допомогу навіть у попередніх обсягах не може більшість агенцій.

Близько 90 % груп допомоги жінкам повідомили, що не можуть більше справлятися з поточним рівнем потреб. Кожна п'ята заявила, що очікує остаточного або часткового припинення діяльності протягом року. 

«ООН Жінки (UN Women) провела опитування серед 855 жіночих організацій, які працюють у 52 країнах. Вони повідомили нам, що через скорочення фінансування жінкам і дівчатам відмовляють у допомозі, оскільки ці скорочення фактично руйнують їхні організації», – сказала Каллторп журналістам у Женеві.

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