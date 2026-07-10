У порту Таганрога загорілася нафтобаза

У Росії вчергове поскаржилися на атаку дронів.

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У морському порту російського Таганрога горить нафтобаза, жителів прилеглих територій евакуювали. У Міноборони РФ скаржаться на дронову атаку.

Як пише ASTRA, пожежа виникла на нафтобазі «Курганнафтопродукт».

Фото: Astra Пожежа на нафтобазі Таганрогу

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За заявами місцевої влади, пожежа також почалася на території морського порту в Таганрозі. Місцева влада почала евакуацію жителів із зони надзвичайної ситуації.

До цього губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що це сталося начебто після удару БПЛА. Крім нафтобази, пошкоджено дах адміністративної будівлі.

Фото: Astra Пожежа на нафтобазі Таганрогу

Міноборони РФ відзвітувало, що збиті за ніч 376 БПЛА над територіями Білгородської, Брянської, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Псковської, Ростовської, Смоленської, Тверської областей, Москви, Краснодарського краю, анексованого Криму та над акваторією Азовського моря.