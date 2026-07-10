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Україна у Радбезі ООН вимагає резолюцію про негайне припинення вогню

Рада зібралася на екстрене засідання щодо російських обстрілів.

Україна у Радбезі ООН вимагає резолюцію про негайне припинення вогню
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу України через масовані російські обстріли, українська делегація звернулась до членів Радбезу з вимогою внести на розгляд резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню.

Як пише Укрінформ, заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко заявив про потребу "припинити параліч Ради безпеки ООН у питанні російських злочинів". Голосування за резолюцію про режим тиші стало б "чіткою демонстрацією підтримки відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні".

Дипломат наголосив, що військова підтримка Києва не є ескалацією, а натомість "слугує єдиною дієвою стратегією відновлення миру та порятунку життів". 

Росія є постійним членом Радбезу ООН і володіє правом вето, що дозволяє їй блокувати будь-які мирні ініціативи.

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