233 бойових зіткнення відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Слов'янському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 233 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6282 дронів-камікадзе та здійснив 2239 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 14 боєзіткнень з противником, п’ять досі тривають. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Нововасилівка, Лиман, Вовчанськ та в бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка, Гоптівка, Ізбицьке. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямку населеного пункту Курилівка.

Десять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне, Шийківка. Ще три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників йти вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне Різниківка. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в бік Тихонівки та в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 25 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке та в напрямку Вільного. Два боєзіткнення наразі триває.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Білицьке, Мирне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 54 окупанти та 11 – поранено; знищено одиницю автомобільної техніки, один мотоцикл. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки та 22 укриття особового складу. Знищено або подавлено 151 безпілотний літальний апарат різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки в районі Щербаків, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.