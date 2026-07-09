Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський про напад на військових у Львові: дуже погане ставлення до «людей у формі»

Він сказав, що МВС має розібратися в межах законодавства, а міністерство оборони – виконати обіцянки. 

Зеленський про напад на військових у Львові: дуже погане ставлення до «людей у формі»
Натовп перевернув авто ТЦК у Львові
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Президент Володимир Зеленський коротко прокоментував напад натовпу на військових ТЦК у Львові. В аудіокоментарі журналістам він сказав, що це дуже погана історія.

Президент вважає, що це «дуже погане» ставлення до «людей у військовій формі». Він заслухав доповідь від МВС.

«Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках, безумовно, чинного законодавства», – сказав президент.

Реклама

Зеленський очікує, що зі свого боку міністерство оборони має зробити «все, що вони обіцяли». 

Напад на військових ТЦК у Львові

Увечері 8 липня групи оповіщення зупинили в Сихівському районі громадянина, який виявився порушником правил військового обліку й перебував у розшуку. Його доставили до ТЦК і відправили на ВЛК. На місці оповіщення загалом було три автомобілі військових: перша, в якій група оповіщення поїхала з військовозобов'язаним, друга, яка поїхала на початку конфлікту, і третя, яку сотні цивільних людей вирішили заблокувати. Вони перевернули авто й штурхали військовослужбовців. Двоє з трьох військових отримали ушкодження і потребували огляду в травмпункті. Напад тривав більш ніж шість годин.

На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов та міністерство оборони. Вони сказали, що очікують розслідування правоохоронців. У Генштабі сказали, що перевірять дії і військових ТЦК під час оповіщення, і цивільних, які здійснили напад.

За фактом нападу на військових і побиття поліцейського, що прибув на виклик про цей конфлікт, відкрили два кримінальних провадження. Одного з чоловіків уже затримали. Загалом в нападі брали участь сотні людей. Військових було троє. 

Більше про це читайте в матеріалі Отара Довженка «Соромно не за Львів, а за безкарність». 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies