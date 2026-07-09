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СБУ та Нацполіція затримали львів'янина, якого підозрюють у побитті поліцейського під час нападу на військових ТЦК

За даними слідства, 23-річний місцевий мешканець був серед осіб, котрі перевернули службовий автомобіль військових ТЦК.

СБУ та Нацполіція затримали львів'янина, якого підозрюють у побитті поліцейського під час нападу на військових ТЦК
Затримання підозрюваного у побитті поліцейського у Львові
Фото: Пресслужба Національної поліції

Напад стався напередодні на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.

Як повідомили в СБУ, під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям. Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство із застосуванням зброї.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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