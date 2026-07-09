На Рівненщині викрили підпільний цех з обробки бурштину: вилучено каміння на понад мільйон гривень

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На Рівненщині викрили підпільний цех з обробки бурштину: під час обшуку вилучено каміння на понад мільйон гривень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області.

Злочинну діяльність розпочали ще в листопаді 2025 року. Щомісяця фігуранти заробляли орієнтовно 40 тисяч доларів.

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Встановлено, що незаконний бізнес організував 31-річний житель Сарненського району. До протиправної діяльності він залучив ще п’ятьох знайомих віком від 17 до 43 років.

Злочинну групу викрили у квітні цього року. Під час слідчих дій працівники поліції вилучили понад 80 кг «сонячного» каміння. Його вартість становить понад 1,6 млн грн.

"Учасники злочинної групи скуповували бурштин-сирець різних фракцій без відповідних підтверджуючих документів, який видобувався на територіях природно-заповідного фонду. Надалі спільники перевозили його до заздалегідь підготовленого цеху, де зберігали, сортували та обробляли. Після цього, каміння збували, зокрема й іноземцям", - повідомили в поліції.

Поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 656 кілограмів бурштину, електронні ваги, мобільні телефони, автомобіль та чорнові записи.

Вартість вилученого каміння за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконний збут, придбання, зберігання, перевезення, переробка бурштину у значних розмірах та на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду).

Шістьом жителям Сарненщини про підозру, а також встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.