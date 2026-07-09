СБУ і Офіс Генпрокурора викрили закупівлю застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 млн грн

Служба безпеки і Офіс Генерального прокурора провели 13 обшуків в офісах «Агенції оборонних закупівель», компанії-постачальника та за місцями проживання причетних осіб.

Слідчі дії відбулися в межах кримінального провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, повідомила СБУ.

Розслідування стосується контракту Агенції з приватною фірмою на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М на загальну суму 637 мільйонів гривень.

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За документами зброя мала бути новою — 2024–2026 років випуску. При цьому Командування сил логістики ЗСУ ще до підписання договору попереджало, що цей тип зброї малоефективний, але державний закупівельник все одно уклав угоду та перерахував аванс у розмірі 318,5 мільйонів гривень.

У травні цього року першу партію з 3024 гранатометів привезли до військової частини, проте військові відмовилися її приймати через неналежну якість і залишили лише на тимчасове зберігання. Слідство встановило, що замість сучасної зброї армії намагалися передати гранатомети 1980-х років виготовлення із перемаркованими етикетками, під якими виявили чеські написи, а комплектуючі елементи виявилися виготовленими у 1986–1988 роках із ознаками значного окислення.

Учасники схеми намагалися приховати справжній вік і стан товару за допомогою підроблених документів та зміни номерів партій. Слідство перевіряє версію про змову між посадовцями Агенції та постачальником.

СБУ додала, що цей же іноземний постачальник уже намагався продати Україні гранатомети у 2022-2023 роках, але тоді контракт розірвали через спробу підсунути старе озброєння, а ціна на нього тоді була у 9 разів меншою.