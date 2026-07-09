Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ і Офіс Генпрокурора викрили закупівлю застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 млн грн

Збитки державі становлять суму авансу, яку сплатили за фактично неприйняте військовими озброєння.

СБУ і Офіс Генпрокурора викрили закупівлю застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 млн грн
застарілі гранатомети
Фото: СБУ

Служба безпеки і Офіс Генерального прокурора провели 13 обшуків в офісах «Агенції оборонних закупівель», компанії-постачальника та за місцями проживання причетних осіб.

Слідчі дії відбулися в межах кримінального провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, повідомила СБУ.

Розслідування стосується контракту Агенції з приватною фірмою на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М на загальну суму 637 мільйонів гривень. 

Реклама

За документами зброя мала бути новою — 2024–2026 років випуску. При цьому Командування сил логістики ЗСУ ще до підписання договору попереджало, що цей тип зброї малоефективний, але державний закупівельник все одно уклав угоду та перерахував аванс у розмірі 318,5 мільйонів гривень.

У травні цього року першу партію з 3024 гранатометів привезли до військової частини, проте військові відмовилися її приймати через неналежну якість і залишили лише на тимчасове зберігання. Слідство встановило, що замість сучасної зброї армії намагалися передати гранатомети 1980-х років виготовлення із перемаркованими етикетками, під якими виявили чеські написи, а комплектуючі елементи виявилися виготовленими у 1986–1988 роках із ознаками значного окислення.

Учасники схеми намагалися приховати справжній вік і стан товару за допомогою підроблених документів та зміни номерів партій. Слідство перевіряє версію про змову між посадовцями Агенції та постачальником. 

СБУ додала, що цей же іноземний постачальник уже намагався продати Україні гранатомети у 2022-2023 роках, але тоді контракт розірвали через спробу підсунути старе озброєння, а ціна на нього тоді була у 9 разів меншою. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies