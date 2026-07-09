Reuters: Путін різко розкритикував радників, які запропонували йому погодитись на припинення вогню по лінії фронту

Джерела видання стверджують, що російський диктатор впевнений у здатності своєї армії захопити Донбас. Тому Путін, імовірно, піде на ескалацію війни проти України. Останні успіхи України лише розлютили очільника Кремля і зробили його ще рішучішим дати жорстку відповідь.

Очільник Кремля Владімір Путін відкидає заклики до мирних переговорів із Києвом, повідомили Reuters троє джерел, близьких до Кремля. За їхніми словами, нещодавні українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах і портах лише зміцнили його рішучість продовжувати бойові дії.

Двоє співрозмовників Reuters, які говорили на умовах анонімності, заявили, що Путін, найімовірніше, піде на ескалацію конфлікту, який триває вже п'ятий рік. Один із них, який регулярно зустрічається з очільником Кремля, оцінив імовірність ескалації найближчими місяцями як «дуже високу».

Ці заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок сказав, що Путін нібито хоче завершити війну, а її врегулювання «ближче, ніж люди думають».

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Один зі співрозмовників, знайомий із позицією очільника Кремля, сказав, що Путін «уперся» у своєму прагненні захопити решту території українського Донбасу, хоча темпи російського наступу цього року сповільнилися. За словами цього джерела, Путін нещодавно різко розкритикував групу радників, які пропонували компроміс у вигляді припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Інше джерело стверджує, що Путін переконаний: Росія незабаром захопить Донбас.

У червні Путін публічно відкинув пропозицію Зеленського провести особисту зустріч і домовитися про припинення вогню.

У відповідь на запит до Офісу президента України високопоставлений український чиновник повідомив, що розвідувальні дані Києва останніх місяців свідчать: Путін готується не до миру, а до нових кроків у війні, зокрема до нових операцій в Україні або навіть можливого нападу на ще одну європейську країну.

Деякі західні військові аналітики вважають, що для захоплення всього Донбасу Росії знадобиться оголосити обов'язкову мобілізацію чоловіків призовного віку. Такий крок є політично непопулярним, і Путін уникає його від початку війни.

Російські військові експерти дедалі частіше відкрито говорять про можливість ескалації, зокрема про удари по європейських цілях, таких як бази НАТО в країнах Балтії.

Такий сценарій міг би втягнути Росію у пряме протистояння з Альянсом і перевірити на практиці дію статті про колективну оборону НАТО, згідно з якою напад на одного члена вважається нападом на всіх.

За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, останні успіхи України лише розлютили очільника Кремля і зробили його ще рішучішим дати жорстку відповідь.

Минулого тижня російські війська здійснили два масштабні ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по Києву, внаслідок яких загинули десятки мирних жителів. Москва стверджує, що цілями атак були військові об'єкти. Насправді загинули десятки цивільних, були пошкоджені житлові будинки, заклади культури.

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Виступаючи перед генералами минулого тижня, Путін заявив, що українські удари по енергетичній інфраструктурі змушують Росію прагнути захоплення додаткових українських територій уздовж кордону – не лише на Донбасі, а й для створення так званої «зони безпеки».

3 липня Путін заявив, що російські війська захопили Костянтинівку. Україна це спростувала.

Наступного дня під час телефонної розмови з Трампом Путін намагався переконати його, що Росія зможе захопити ту п'яту частину Донецької області, яка перебуває під контролем України.

За словами джерела, яке регулярно спілкується з Путіним, очільник Кремля вважає встановлення контролю над усім Донбасом питанням принципу, оскільки йому «потрібна хоч якась перемога».