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Через удар російського дрона по авто у Херсоні загинули чоловік та жінка (оновлено)

Відомо ще про щонайменше 9 постраждалих. 

Через удар російського дрона по авто у Херсоні загинули чоловік та жінка (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Орієнтовно о 07:30 російські окупанти вдарили FPV-дроном по автівці у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через влучання ворожого безпілотника загинули чоловік та жінка. Їхні особи наразі встановлюють. 

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Орієнтовно о 10:40 російські окупанти атакували з авіації Музиківську громаду

Через ворожий удар постраждали 60-річний чоловік та 43-річна жінка. В обох діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у місцевого жителя – ще й уламкове поранення голови та забій спини. 

Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків. Їхній стан – середнього ступеня тяжкості.

До лікарні звернувся ще один чоловік, який учора зранку постраждав через удар російського дрона по маршрутці у Корабельному районі Херсона. Попередньо, 62-річний херсонець отримав вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу. 

Загалом через цю ворожу атаку загинула одна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Оновлено. У Херсонській МВА повідомили, що через дронову атаку росіян у середмісті Херсона постраждало 3 людей, їх госпіталізували.

У Дніпровському районі російські терористи атакували з дрона 16-річного хлопця. Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією. Наразі постраждалий під наглядом медиків.

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