Російський мультсеріал “Маша та Ведмідь” має бути обмежений у цивілізованому світі, заявив керівник Центтр протидії дезінформації Андрій Коваленко у коментарі для The Guardian.
“Цей продукт є інструментом пропаганди та мʼякої сили РФ, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей. Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи РФ, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві”, – зазначив керівник Центру.
Він також привітав той факт, що британські парламентарі повністю поділяють цю позицію та вже виступили з офіційною вимогою заборони його показ.
Зокрема, раніше стало відомо, що міжпартійна група з понад 50 депутатів звернулася до міністра культури Лізи Ненді з вимогою зупинити показ мультсеріалу в країні. Парламентарі наголошують, що шоу завуальовано нормалізує радянську військову символіку серед малечі.
- Творцем мультсеріалу є російська студія Animaccord. Попри те що компанія використовує складну міжнародну структуру з офісами на Кіпрі та в країнах ЄС для обходу обмежень, вона зберігає прямі зв’язки з Росією через власників, керівництво та права інтелектуальної власності.
- Раніше ЦПД вже рекомендував запровадити санкції щодо цієї студії та її медіапродукту.