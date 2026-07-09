Російський мультсеріал “Маша та Ведмідь” має бути обмежений у цивілізованому світі, заявив керівник Центтр протидії дезінформації Андрій Коваленко у коментарі для The Guardian.

“Цей продукт є інструментом пропаганди та мʼякої сили РФ, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей. Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи РФ, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві”, – зазначив керівник Центру.

Він також привітав той факт, що британські парламентарі повністю поділяють цю позицію та вже виступили з офіційною вимогою заборони його показ.

Зокрема, раніше стало відомо, що міжпартійна група з понад 50 депутатів звернулася до міністра культури Лізи Ненді з вимогою зупинити показ мультсеріалу в країні. Парламентарі наголошують, що шоу завуальовано нормалізує радянську військову символіку серед малечі.