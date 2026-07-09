Буданов і міністерство оборони відреагували на напад натовпу на військових ТЦК у Львові

Міністерство оборони відреагувало на напад на військовослужбовців з групи оповіщення у Львові, що стався вчора. Там назвали його, які і будь-які інші напади на Сили оборони, неприпустимими.

МО очікує від правоохоронців належної оцінки ситуації, ідентифікації та притягнення до відповідальності винних. Міністерство нагадало, що мобілізація є необхідною складовою захисту країни.

«Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін», – прокоментували в міністерстві.

Висловився про напад і голова Офісу Кирило Буданов. Він також очікує на справедливу реакцію правоохоронців.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – написав він у Facebook.