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Буданов і міністерство оборони відреагували на напад натовпу на військових ТЦК у Львові

Голова Офісу президента і міністерство очікують на реакцію правоохоронців. 

Буданов і міністерство оборони відреагували на напад натовпу на військових ТЦК у Львові
Фото: З відкритих джерел

Міністерство оборони відреагувало на напад на військовослужбовців з групи оповіщення у Львові, що стався вчора. Там назвали його, які і будь-які інші напади на Сили оборони, неприпустимими. 

МО очікує від правоохоронців належної оцінки ситуації, ідентифікації та притягнення до відповідальності винних. Міністерство нагадало, що мобілізація є необхідною складовою захисту країни. 

«Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін», – прокоментували в міністерстві. 

Висловився про напад і голова Офісу Кирило Буданов. Він також очікує на справедливу реакцію правоохоронців. 

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – написав він у Facebook.

  • Учора ввечері в Сихівському районі Львова натовп напав на військових з групи оповіщення. Люди перекинули автомобіль й били в ньому вікна.
  • Львівський ТЦК та СП повідомив, що група оповіщення під час перевірки документів виявила чоловіка, що був у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК і вже спрямували на ВЛК. На місці перевірки документів на іншу групу оповіщення напав натовп. 
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