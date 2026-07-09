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Посадовицю Торгово-промислової палати підозрюють у вимаганні 100 тис. євро у виробника дронів

Як з’ясувало розслідування, фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.

Посадовицю Торгово-промислової палати підозрюють у вимаганні 100 тис. євро у виробника дронів
Посадовицю та її спільника суд взяв під варту

Затримано радницю з правових питань Торгово-промислової палати України (ТППУ) та її сина за підозрою у вимаганні 100 тисяч євро хабаря з виробника українських безпілотних систем.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.

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За матеріалами справи, у червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника відбулася пожежа через повітряну атаку росіян. Надзвичайна подія на об’єкті поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів. Для підтвердження нештатної ситуації та уникнення штрафних санкцій компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.

Радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.

До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина як посередника для зустрічі з підрядниками та передачі хабаря.

Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів та затримали посередника «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази протиправних дій.

Наразі посадовиці ТППУ та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. 

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.

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