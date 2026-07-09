Дві російські нафтобази у вогні після нічних ударів

За повідомленням місцевих каналів, у російських Твері та Михайловську Ставропольського краю були атаковані бази зі зберігання нафтопродуктів.
Пожежі зафіксовані на об'єктах "Лукойл - Югнєфтєпродукт" та "Твєрьнєфтєпродукт". Палають щонайменше по одному нафтовому резервуару. У районі Твері лунали повторні вибухи, ймовірно, намагалася працювати ворожа протиповітряна оборона.
Російська влада ніяк офіційно не коментує займання на підприємствах.
- Упродовж червня українським військовим вдалося вдарити по 11 нафтопереробних заводах Росії і вивести з ладу практично половину потужності усієї нафтопереробної галузі агресора.