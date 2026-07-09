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Дві російські нафтобази у вогні після нічних ударів

Сили оборони знову працювали по нафтовій інфраструктурі ворога.

Дві російські нафтобази у вогні після нічних ударів
ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

За повідомленням місцевих каналів, у російських Твері та Михайловську Ставропольського краю були атаковані бази зі зберігання нафтопродуктів.

Пожежі зафіксовані на об'єктах "Лукойл - Югнєфтєпродукт" та "Твєрьнєфтєпродукт". Палають щонайменше по одному нафтовому резервуару. У районі Твері лунали повторні вибухи, ймовірно, намагалася працювати ворожа протиповітряна оборона. 

Російська влада ніяк офіційно не коментує займання на підприємствах. 

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