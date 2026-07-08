Росіяни атакували Одесу: є загиблі та поранені (оновлено)

Росіяни атакували Одесу. Є жертви та постраждалі.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки загинули дві людини. Також наразі відомо про двох поранених. Їх госпіталізували.
32-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, 68-річний — у стані середньої тяжкості.
Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Постраждала інфраструктура міста.
Повітряна тривога в Одесі триває, тому загроза зберігається.
- Вночі росіяни вдарили по Одесі балістикою. Ввнаслідок атаки 10 людей постраждали.