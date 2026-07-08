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Росіяни атакували Одесу: є загиблі та поранені (оновлено)

Постраждала інфраструктура міста.

Росіяни атакували Одесу: є загиблі та поранені (оновлено)
Сергій Лисак
Фото: facebook/Сергій Лисак

Росіяни атакували Одесу. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки загинули дві людини. Також наразі відомо про двох поранених. Їх госпіталізували.

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32-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, 68-річний — у стані середньої тяжкості.

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Постраждала інфраструктура міста.

Повітряна тривога в Одесі триває, тому загроза зберігається.

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