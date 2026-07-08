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Міноборони готує нові рішення для посилення ППО Сумщини після атак РФ, – Федоров

З червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. 

Міноборони готує нові рішення для посилення ППО Сумщини після атак РФ, – Федоров
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров разом із командою та заступником командувача Повітряних сил Павлом Лазарем відвідав Сумську область, де провів нараду щодо посилення ППО регіону.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, головною метою візиту стало напрацювання рішень для зміцнення системи ППО в умовах постійних російських атак. У координаційній нараді взяли участь голова Сумської ОВА, військові та представники відповідальних служб.

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Під час поїздки делегація також відвідала місце удару російської керованої авіабомби по центру Сум, який стався 3 липня, та вшанувала пам'ять загиблих.

За даними міністра, від початку 2026 року Росія здійснила понад 12 тисяч ударів по території Сумської області. Для атак окупанти використовують ракети, керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони та БпЛА різних типів.

Унаслідок обстрілів загинули 122 мирні жителі, понад 1 200 людей отримали поранення, серед них багато дітей. Також пошкоджено або зруйновано понад 2 600 житлових будинків, шкіл, лікарень, енергетичних та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

За словами Федорова, із червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Російські війська змінили тактику, активніше застосовуючи дрони типу «Молнія», FPV-дрони на оптоволокні, ударні безпілотники та керовані авіабомби.

За підсумками наради сформовано комплекс рішень щодо посилення захисту Сумщини. Вони передбачають підвищення ефективності ППО, нарощування можливостей для боротьби з безпілотниками та авіаційними загрозами, а також посилення захисту критичної інфраструктури, логістики й цивільного населення.

Частину запланованих заходів не розголошують із міркувань безпеки. Найближчим часом уряд також має ухвалити додаткові рішення для покращення координації роботи органів влади щодо захисту прифронтових регіонів від повітряних атак РФ.

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