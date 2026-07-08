Ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину, четверо поранених

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Упродовж дня, 8 липня, ворог майже 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській та Миколаївській громадах. Понівечені логістичне та сількосподарське підприємства. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені гімназія, амбулаторія, адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автомобілі. Поранень дістали 55-річний чоловік та 59-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни били по Миколаївській громаді.

За уточненою інформацією, через ранкову атаку в Павлограді постраждала жінка 69 років. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.