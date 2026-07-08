Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину, четверо поранених

Ворог атакував безпілотниками та артилерією. 

Ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину, четверо поранених
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 8 липня, ворог майже 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. 

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській та Миколаївській громадах. Понівечені логістичне та сількосподарське підприємства. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься вдома. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені гімназія, амбулаторія, адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автомобілі. Поранень дістали 55-річний чоловік та 59-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно. 

На Синельниківщині росіяни били по Миколаївській громаді. 

За уточненою інформацією, через ранкову атаку в Павлограді постраждала жінка 69 років. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies