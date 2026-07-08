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Через російські обстріли на Запоріжжі постраждали люди

Серед поранених дитина.

Через російські обстріли на Запоріжжі постраждали люди
Наслідки російської атаки в Запорізькій обалсті
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російських атак на Запоріжжя і район, поранень зазнали двоє цивільних: жінка і дитина.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни безпілотниками атакують громади області. Через влучання дрона у Біленькому пошкоджений будинок та поранена 75-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Ворожий дрон у Запоріжжі спричинив пожежу у дворі багатоповерхівки. Поранень зазнав 12-річний хлопчик. 

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

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