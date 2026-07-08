Через російські обстріли на Запоріжжі постраждали люди

Унаслідок російських атак на Запоріжжя і район, поранень зазнали двоє цивільних: жінка і дитина.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни безпілотниками атакують громади області. Через влучання дрона у Біленькому пошкоджений будинок та поранена 75-річна жінка", – ідеться у повідомленні.
Ворожий дрон у Запоріжжі спричинив пожежу у дворі багатоповерхівки. Поранень зазнав 12-річний хлопчик.
Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
- Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 7 липня. Того ж дня під обстріл також потрапила багатоповерхівка у Запоріжжі. Там спалахнула пожежа.