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Лукашенко, судячи з усього, почув застереження України, – Буданов

“Те, що вони нас почули, – це дуже правильний крок”.

Лукашенко, судячи з усього, почув застереження України, – Буданов
Очільник Офісу президента України Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, судячи з усього, почув застереження Києва щодо втягнення у війну на боці Росії.

Про це очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у інтерв’ю РБК-Україна, відповідаючи на питання “Лукашенко почув наші застереження, судячи по всьому?”.

“Судячи по всьому, почув. Але в принципі я більш спокійно б відносився до питання Білорусі. Не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалуємо, ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно”, – сказав він.

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“Те, що вони нас почули, – це дуже правильний крок”, – додав Буданов.

Очільник ОПУ зазначив, що “треба сприймати його саме так”.

Контекст

19 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Він дав тиждень на те, щоб демонтувати чи вимкнути це обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.

24 червня повідомив, що ретранслятори припинили роботу.

Нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Росія тисне на Білорусь, намагаючись відкрити новий фронт у війні проти України. Джерела WSJ стверджують, що Москва погрожує Мінську скороченням фінансової підтримки, від якої залежить Білорусь.

Відповідаючи на запитання про необхідність зовнішньої допомоги Білорусі для уникнення участі у війні, речниця Європейської комісії Анітта Гіппер наголосила, що для того, щоб не бути втягнутою у війну Білорусі "достатньо дотримуватися здорового глузду"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Білорусь перебуває під "величезним впливом" Москви і не варто бути наївними щодо ролі, яку відіграє Мінськ.

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