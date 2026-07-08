На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку 19 червня віднесло в море на надувному колі

На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної. Дитину 19 червня на надувному колі віднесло в море.

Про це повідомила Нацполіція.

"На жаль, дива не сталося. Учора, 7 липня, місцеві жителі виявили біля берега у воді, в районі міста Південне, тіло малолітньої дівчинки, яке вилучили на берег", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 19 червня вранці, під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка, дитину на надувному колі віднесло в море. Через сильну течію дівчинку швидко віднесло від берега. Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти її живою не вдалося.

Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Правоохоронці закликають громадян відпочивати виключно на офіційних пляжах.