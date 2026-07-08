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На Одещині у вантажівці виявили 10 чоловіків, замаскованих під меблями

До організації схеми також була причетна 57-річна жителька Одеси. 

На Одещині у вантажівці виявили 10 чоловіків, замаскованих під меблями
Стосовно порушників складено адміністративні протоколи

В Одеській області прикордонники виявили у вантажівці 10 чоловіків, замаскованих під меблями.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

57-річний громадянин Молдови прямував на виїзд з України вантажівкою, яка за документами перевозила меблеві комплектуючі. Під час огляду прикордонники виявили серед вантажу десятьох порушників, які ховалися під коробками з-під меблів. 

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До організації схеми також була причетна 57-річна жителька Одеси. Вона підшуковувала “клієнтів”, розселяла їх у готелях та доставляла до місця завантаження. 

Вартість незаконного переправлення становила від 10 до 14 тисяч доларів.

Водія та його пособницю затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

Правоохоронці вилучили телефони, вантажівку, легковий автомобіль та $11000. Стосовно порушників складено адмінпротоколи.

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