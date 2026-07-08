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Сили оборони атакували два НПЗ і аеродром «Борисоглебск» у Росії

Також вони вдарили по танкерах тіньового флоту і мостах, які важливі для логістики окупантів. 

У ніч на середу Сили оборони атакували два НПЗ, танкери та іншу інфраструктуру ворога. На Саратовському НПЗ внаслідок атаки були вибухи і пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюють.

Удару завдали в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу ворога, повідомили в Генштабі. Цей НПЗ входить до структури компанії «Роснефть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. 

Його проєктна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовують, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

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Другий нафтопереробний завод, по якому завдали удару, розташовано в Татарстані. На «ТАИФ-НК» також зафіксували вибухи і пожежу, збитки уточнюють. Це один з найбільших нафтопереробних комплексів ворога. До його складу входять НПЗ, завод бензинів, комплекс глибокої переробки важки залишків. 

«Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу – дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики рф», – розповіли в ГШ. 

Генштаб підтвердив ураження шести танкерів тінього флоту: п'яти в Азовському і одного в Чорному морі. Ці судна Росія задіювала в логістиці для забезпечення окупаційної армії на півдні України. 

Крім того, уражено аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Вчора атакували автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області. Об'єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

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