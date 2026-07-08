Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині за добу внаслідок ударів ворога 6 людей постраждали

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

На Сумщині за добу внаслідок ударів ворога 6 людей постраждали
Фото: unn.ua

На Сумщині за минулу добу вналсідок ударів ворога 6 людей постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація. 

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 47-річного чоловіка.

У Миколаївській селищній громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок отримали поранення жінки 67 та 64 років, травмована 21-річна жінка, також постраждали дві жінки 55 років (гостра реакція на стрес).

Реклама

До медичного закладу звернулася 13-річна дівчина, яка постраждала 1 липня внаслідок удару ворожого дрона на території Білопільської громади.

До медичного закладу звернувся 58-річний чоловік, який постраждав 5 липня внаслідок удару ворожого безпілотника на території Чернечченської громади.

До медичного закладу 57-річна жінка, яка отримала поранення 28 червня внаслідок удару ворожого дрона на території Середино-Будської громади.

Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня 2026 року, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 16 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Миколаївська селищна
  • Миропільська
  • Ворожбянська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Хутір-Михайлівська
  • Середино-Будська
  • Новослобідська
  • Великописарівська
  • Боромлянська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчу споруду;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;
  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, будівлі поштового відділення, центру культури та дозвілля, навчальних закладів, магазинів, медичного закладу, господарчі споруди, легкові автомобілі, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, знищено транспортний засіб, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Свеській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 26 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 30 хвилин.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies