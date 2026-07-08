Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ завдала ударів по авіабазі “Джанкой” та підрозділах російських безпілотних систем на ТОТ

Також Сили оборони вдарили по складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне. 

СБУ завдала ударів по авіабазі “Джанкой” та підрозділах російських безпілотних систем на ТОТ
Фото: З відкритих джерел

СБУ завдала ударів по авіабазі “Джанкой”, підрозділах безпілотних систем РФ та складах ворога на ТОТ України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

“Підрозділи “Альфи” СБУ, які працюють у зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України. Ці удари було здійснено на виконання поставлених Президентом України завдань у межах системного зниження воєнного потенціалу РФ”, – додали у Службі безпеці. 

Реклама

Спецпризначенці “Альфи” завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по:

  • військовій авіабазі “Джанкой”, де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників “Оріон” та склади зі зброєю і військовою технікою; 
  • інфраструктурі порту "Крим" у Керчі; 
  • складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне. 

СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку.

Крім того, успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем рф у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області.

Як зазначили у СБУ, ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies