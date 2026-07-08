СБУ завдала ударів по авіабазі “Джанкой” та підрозділах російських безпілотних систем на ТОТ

Також Сили оборони вдарили по складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

СБУ завдала ударів по авіабазі “Джанкой”, підрозділах безпілотних систем РФ та складах ворога на ТОТ України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

“Підрозділи “Альфи” СБУ, які працюють у зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України. Ці удари було здійснено на виконання поставлених Президентом України завдань у межах системного зниження воєнного потенціалу РФ”, – додали у Службі безпеці.

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Спецпризначенці “Альфи” завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по:

військовій авіабазі “Джанкой”, де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників “Оріон” та склади зі зброєю і військовою технікою;

інфраструктурі порту "Крим" у Керчі;

складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку.

Крім того, успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем рф у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області.

Як зазначили у СБУ, ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога.