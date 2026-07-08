У Росії повідомляють про атаку на Саратовський НПЗ і військовий аеродром

Також у соцмережах повідомляють про атаку на Нижньокамськ у Татарстані.

У Росії повідомляють про удари по авіабазі "Борисоглібськ", по Саратовському нафтопереробному заводу та підприємству у Нижньокамську.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на росЗМІ і Telegram-канали.

Так, канал ASTRA з посиланням на свій OSINT-аналіз пише, що українські безпілотники атакували НПЗ у Саратові. Як свідчать кадри очевидців, почалася пожежа.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін ураження НПЗ не підтверджує, але заявив, що внаслідок атаки безпілотників "є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури". Також, за його словами, загинула людина, є постраждалі.

Саратовський НПЗ вже не вперше зазнає атаки, зокрема це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії було уражене у травні цього року.

Також у соцмережах повідомляють про атаку на Нижньокамськ у Татарстані. Зокрема, український телеграм-канал Exilenova+ пише, що у цьому місті міг бути атакований нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім".

Канал ASTRA пише, що дрон, який потрапив на відео перед ударом по промзоні в Нижньокамську, ймовірно, впав на територію нафтопереробного заводу (ТАИФ-НК). Місцева влада підтверджує, що у ніч на 8 липня Нижньокамськ зазнав масової атаки безпілотників, але про наслідки не повідомляє.

Також ASTRA після OSINT-аналізу пише про пожежу на військовому аеродромі Борисоглібськ у Воронезькій області РФ після нічної атаки. Згідно з кадрами очевидців, на фото горить територія військового аеродрому Борисоглібськ. Місцева влада лише повідомляла про атаку безпілотників. За словами губернатора області Олександра Гусєва, одному з муніципалітетів на інфраструктурному об’єкті виникла пожежа.