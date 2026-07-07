У Римі у шпигунстві на користь Росії підозрюють двох осіб, зокрема колишнього розвідника

Він нібито шпигував за винагороду для співробітника російської розвідки, який має дипломатичний імунітет в Італії.

У Римі за ймовірне шпигунство на користь Росії карабінери з підрозділу спеціальних операцій заарештували двох осіб. Серед них є 59-річний колишній співробітник італійських розвідувальних служб.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Колишнього чиновника, який також є колишнім членом Карабінерів, звинувачують у шпигунстві та незаконному доступі до ІТ-систем.

Реклама

Він нібито здійснював шпигунство в обмін на гроші для співробітника російської розвідки, який має дипломатичний імунітет в Італії. Зазначається, шо він міг отримати інформацію з шести джерел, зокрема від чотирьох військовослужбовців, які досі перебувають на службі.

Ці четверо є серед п'яти осіб, які перебувають під слідством, окрім двох заарештованих підозрюваних.

П'ятеро підозрюваних перебувають під слідством за різними пунктами обвинувачення: "здобуття інформації щодо державної безпеки", "політичному чи військовому шпигунстві", "розголошенні державної таємниці" та "розголошенні інформації, розголошення якої було заборонено".

Операція карабінерів розпочалася у травні 2025 року та призвела до відкриття двох кримінальних проваджень, ініційованих відповідно звичайною та військовою прокуратурами Риму. Двом затриманим інкримінують, залежно від ступеня вини, шпигунство з метою збору інформації, розголошення якої заборонено, розголошення такої інформації, а також несанкціонований доступ до комп'ютерної або телематичної системи.