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У Європі може з'явитися центр обслуговування ракет для Patriot

Відповідну угоду підписали п'ять країн НАТО. 

У Європі може з'явитися центр обслуговування ракет для Patriot
Пускова установка системи ППО Patriot, оснащена ракетами PAC-3 та PAC-3 MSE
Фото: JASDF

США, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція домовилися вивчити можливість створення в Європі спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на компанію Lockheed Martin.

"Lockheed Martin вітає зобов'язання Сполучених Штатів, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції вивчити можливість створення спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 у Європі. Відповідну міжурядову угоду було підписано сьогодні під час Форуму оборонної промисловості саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.

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Майбутній центр має зміцнити готовність інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО завдяки створенню регіональних спроможностей із технічного обслуговування та підтримання боєготовності ракет PAC-3. 

Він обслуговуватиме країни НАТО, які експлуатують ракети-перехоплювачі PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) та PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

У компанії наголосили, що попит на ракети PAC-3 продовжує зростати у світі завдяки їхній підтвердженій бойовій ефективності. На початку цього року Міноборони США уклало рамкову угоду про потроєння виробничих потужностей PAC-3 MSE, а у квітні Lockheed Martin отримала контракт на 4,7 млрд доларів для подальшого нарощування виробництва цих ракет.

Як повідомлялося, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що  проситиме іноземних колег передати ракети до систем ППО Patriot зі складів – за рахунок контрактів про майбутні постачання. За місяць у світі таких ракет виробляють менше, ніж Росія запускає по українцях.

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