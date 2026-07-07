У США розпочалося попереднє слухання справи про вбивство Чарлі Кірка

У суду є 5 днів для того, щоб вирішити, чи достатньо доказів проти Тайлера Робінсона.

В американському штаті Юта стартувала процедура попереднього слухання у кримінальній справі щодо вбивства відомого правого активіста, учасника публічних дебатів Чарлі Кірка.

Як пише The Guardian, прокурори мають 5 днів для того, щоб презентувати суду матеріали, які доводять наявність підстав для повноцінного розгляду провадження проти обвинуваченого 23-річного Тайлера Робінсона.

До судової зали прибули батьки Кірка та його вдова Еріка, а також син президента США Дональд Трамп-молодший. Вони залишили засідання невдовзі після початку допиту свідків.

Департамент юстиції вимагає для Робінсона смертної кари, адже вважає, що він вчинив злочин в обставинах, що обтяжують провину. Зокрема йдеться про те, що нападник стріляв в активіста під час виступу в університеті, де були присутні багато людей, що теж могли постраждати. Також прокурори наголошують на політичних та ідеологічних мотивах вбивства.

Чарлі Кірка було вбито 10 вересня 2025 року. Резонансу цій справі надав той факт, що активіст був відомим прихильником і захисником консервативної політики Дональда Трампа.