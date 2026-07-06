Генсек НАТО: "Не варто бути наївними щодо ролі, яку відіграє Білорусь"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Білорусь перебуває під "величезним впливом" Москви.

Про це він сказав на пресконференції напередодні саміту НАТО в Анкарі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Не варто бути наївними щодо ролі, яку відіграє Білорусь. Вона перебуває під величезним впливом Росії та Москви", – сказав він у відповідь на прохання білоруського журналіста, який запитав, чи поділяє НАТО занепокоєння України щодо нарощування військової присутності в Білорусі.

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"Те, що відбувається в Мінську, значною мірою натхнене Путіним", – додав Рютте.

Водночас він відмовився коментувати запитання білоруського журналіста про можливі українські удари дронами по ретрансляторах звʼязку на території Білорусі для виведення їх з ладу.

"Я не можу сказати вам усе – так чи ні, тому що частина цієї інформації, звісно, є засекреченою", – сказав Рютте.

Контекст

19 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Він дав тиждень на те, щоб демонтувати чи вимкнути це обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.

24 червня повідомив, що ретранслятори припинили роботу.

Нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Росія тисне на Білорусь, намагаючись відкрити новий фронт у війні проти України. Джерела WSJ стверджують, що Москва погрожує Мінську скороченням фінансової підтримки, від якої залежить Білорусь.