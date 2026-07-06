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Рютте: масованими ударами по Україні Путін демонструє відчай через успіхи ЗСУ

Генсек НАТО закликав союзників продовжувати військову підтримку України, особливо у сфері ППО.

Рютте: масованими ударами по Україні Путін демонструє відчай через успіхи ЗСУ
Марк Рютте у Давосі
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що масовані російські атаки на українські міста свідчать про відчай Владіміра Путіна через успіхи українських військових на фронті.

Про це Рютте сказав під час пресконференції напередодні саміту НАТО в Анкарі, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна змінює динаміку бойових дій завдяки хоробрості, самовідданості та винахідливості своїх захисників, однак потребує безперервної підтримки партнерів, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

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"Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно", – наголосив генсек Альянсу.

Рютте зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, використовуючи ракети та безпілотники, однак такі атаки на цивільне населення та інфраструктуру не допоможуть Москві досягти перемоги у війні.

Він також висловив співчуття українцям, які постраждали від чергових російських обстрілів, і наголосив, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою всього Альянсу.

Коментуючи останні удари РФ, Рютте заявив, що вони є свідченням відчаю Кремля.

"Це знову показало, наскільки відчайдушний Путін, адже українці добре справляються на полі бою", – сказав він.

Генсек НАТО також звернув увагу на значні втрати російської армії. За його словами, Путін готовий миритися із загибеллю до 35 тисяч своїх військовослужбовців, що є трагедією для їхніх родин.

Окремо Рютте зазначив, що українські сили успішно стримують російський наступ і завдають ефективних ударів углиб території Росії. За його оцінкою, нині ситуація на фронті перебуває у стані, близькому до патового.

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