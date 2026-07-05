Трамп планує зустрітися з Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Білий дім.
За даними видання, Трамп і Зеленський проведуть зустріч удень у середу, 8 липня. Публічно сторони не анонсували зустріч.
Того ж дня президент США планує зустріч із президентом перехідного періоду Сирії Ахмадом аш-Шараа.
Напередодні, 4 липня, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами президента України, є реальна перспектива завершити цю війну, і "рішучість Америки матиме вирішальне значення".
Сторони домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО.
Саміт відбудеться 7 і 8 липня в столиці Туреччини.