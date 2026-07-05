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Трамп планує зустрітися з Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня, - ЗМІ

Того ж дня президент США зустрінеться з президентом перехідного періоду Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Трамп планує зустрітися з Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня, - ЗМІ
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Білий дім. 

За даними видання, Трамп і Зеленський проведуть зустріч удень у середу, 8 липня. Публічно сторони не анонсували зустріч.

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Того ж дня президент США планує зустріч із президентом перехідного періоду Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Напередодні, 4 липня, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами президента України, є реальна перспектива завершити цю війну, і "рішучість Америки матиме вирішальне значення". 

Сторони домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО.

Саміт відбудеться 7 і 8 липня в столиці Туреччини.

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