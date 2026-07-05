Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСвіт

Іран заявив про відновлення морської торгівлі з Катаром, - ЗМІ

Державне інформагентство IRNA повідомило, що катарський порт Ар-Рувайс знову відкритий для іранських товарів.

Іран заявив про відновлення морської торгівлі з Катаром, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: TradeArabia

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA заявило, що Іран та Катар відновили морську торгівлю після п’ятимісячної перерви.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Посилаючись на комерційного аташе Ірану в Досі, IRNA повідомило, що катарський порт Ар-Рувайс знову відкритий для іранських товарів.

Реклама

За твердженням IRNA, порт відновив прийом іранських вантажів після майже п’яти місяців внаслідок «постійних зусиль посольства Ірану в Досі та координації з відповідними катарськими органами влади».

Інформаційне агентство не надало даних про обсяг торгівлі чи вантажів, що рухаються цим маршрутом.

Катар був мішенню для Корпусу вартових Ісламської революції Ірану як під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у 2025 році, так і в ході нещодавньої спільної американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка розпочалася в лютому. Попри це, Доха приєдналася до Пакистану в сприянні підписанню рамкової угоди про припинення вогню між Іраном та США.

Нагадаємо, що в кінці травня представники Ірану та Катару провели у Досі переговори щодо потенційної мирної угоди зі США.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies