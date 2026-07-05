Іран заявив про відновлення морської торгівлі з Катаром, - ЗМІ

Державне інформагентство IRNA повідомило, що катарський порт Ар-Рувайс знову відкритий для іранських товарів.

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA заявило, що Іран та Катар відновили морську торгівлю після п’ятимісячної перерви.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Посилаючись на комерційного аташе Ірану в Досі, IRNA повідомило, що катарський порт Ар-Рувайс знову відкритий для іранських товарів.

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За твердженням IRNA, порт відновив прийом іранських вантажів після майже п’яти місяців внаслідок «постійних зусиль посольства Ірану в Досі та координації з відповідними катарськими органами влади».

Інформаційне агентство не надало даних про обсяг торгівлі чи вантажів, що рухаються цим маршрутом.

Катар був мішенню для Корпусу вартових Ісламської революції Ірану як під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у 2025 році, так і в ході нещодавньої спільної американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка розпочалася в лютому. Попри це, Доха приєдналася до Пакистану в сприянні підписанню рамкової угоди про припинення вогню між Іраном та США.

Нагадаємо, що в кінці травня представники Ірану та Катару провели у Досі переговори щодо потенційної мирної угоди зі США.