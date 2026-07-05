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У Кракові пошкодили могилу Богдана Лепкого: в МЗС України назвали це провокацією

З надгробка викрали бронзовий барельєф із його зображенням.

У Кракові пошкодили могилу Богдана Лепкого: в МЗС України назвали це провокацією
У Кракові пошкодили могилу Богдана Лепкого
Фото: Ігор Мончук

У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі у польському Кракові невідомі пошкодили місце поховання українського письменника Богдана Лепкого. З надгробка викрали бронзовий барельєф із його зображенням.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Liga.net.

За словами Тихого, Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину та знайти винних.

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Українська сторона також просить вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення барельєфа та забезпечення належної охорони могили.

"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща. Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – заявив Георгій Тихий.

Краєзнавець Ігор Мончук оприлюднив фотографії надгробка до та після пошкодження. За його словами, викрадений барельєф створив український скульптор Григор Пецух, а встановили його на могилі Богдана Лепкого у 1972 році.

Богдан Лепкий (9 листопада 1872 — 21 липня 1941) — український письменник, поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, педагог і громадський діяч. Народився на Тернопільщині, навчався у Віденському та Львівському університетах. Багато років викладав українську літературу в Ягеллонському університеті в Кракові.

Лепкий є автором численних поетичних збірок, романів, історичних повістей, літературознавчих праць і перекладів. Одним із найвідоміших його творів є слова пісні «Журавлі» («Видиш, брате мій...»), що стала символом туги за рідною землею та пам'яті про полеглих українців.

Письменник також створив цикл історичних романів про гетьмана Івана Мазепу, досліджував творчість Тараса Шевченка, Івана Франка та інших українських класиків, популяризував українську культуру в Європі.

Помер 21 липня 1941 року в Кракові, де й похований на Раковицькому цвинтарі. На його могилі у 1972 році встановили бронзовий барельєф роботи українського скульптора Григора Пецуха. Саме цей барельєф був викрадений вандалами у липні 2026 року.

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