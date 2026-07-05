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Сибіга: уряд Нідерландів схвалив розміщення Спецтрибуналу щодо агресії РФ

У МЗС України нзвали це важливим кроком до запуску роботи трибуналу.

Сибіга: уряд Нідерландів схвалив розміщення Спецтрибуналу щодо агресії РФ
Нідерланди схвалилили розміщення Спецтрибуналу щодо агресії РФ
Фото: Андрій Сибіга

Уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Уряд Королівства Нідерланди ухвалив рішення розмістити на своїй території не тільки підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), а і його повноцінну операційну фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal)", – ідеться у повідомленні.

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За словами глави МЗС, наступним важливим кроком має стати завершення державами-партнерами внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності Розширеною частковою угодою про Керівний комітет Спеціального трибуналу.

"Ми сподіваємося, що Спеціальний трибунал якнайшвидше розпочне здійснення своєї юрисдикції та перейде до практичної роботи. Міцне підґрунтя для цього вже створене завдяки діяльності Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює на базі Євроюсту в межах підтримки діяльності Спільної слідчої групи", – написав міністр.

Сибіга також подякував уряду Нідерландів за ухвалене рішення.

"Дякую уряду Нідерландів за цей важливий і принциповий крок, який на практиці означає, що Нідерланди разом з партнерами, які підтримали створення Спецтрибуналу, забезпечать умови для становлення Спеціального трибуналу на території Нідерландів – від завершення підготовчої роботи до початку його повноцінної діяльності", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

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