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СБУ за тиждень вразила об’єкти військової логістики та склади ворога на ТОТ

Воїни “Альфи” спецслужби, задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах.

СБУ за тиждень вразила об’єкти військової логістики та склади ворога на ТОТ
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

СБУ продовжує знищувати логістику та військову інфраструктуру окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Воїни “Альфи” спецслужби, задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах.

Унаслідок комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника.

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Зокрема, оператори СБУ знищили: 

  • пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;
  • склади пально-мастильних матеріалів в Криму;
  • важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

Окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області. 

Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

“Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення”, – йдеться у пресрелізі.

  • СБУ двічі за тиждень атакувала ангари з винищувачами на аеродромі “Саки”. Також на військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари, в яких зберігалися дрони “Шахед” та авіаційне обладнання.
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