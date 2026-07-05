СБУ продовжує знищувати логістику та військову інфраструктуру окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Воїни “Альфи” спецслужби, задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах.
Унаслідок комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника.
Зокрема, оператори СБУ знищили:
- пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;
- склади пально-мастильних матеріалів в Криму;
- важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.
Окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області.
Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.
“Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення”, – йдеться у пресрелізі.
- СБУ двічі за тиждень атакувала ангари з винищувачами на аеродромі “Саки”. Також на військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари, в яких зберігалися дрони “Шахед” та авіаційне обладнання.