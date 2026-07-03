СБУ вдруге за тиждень атакувала ангари з винищувачами на аеродромі “Саки”

Також військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари, в яких зберігалися дрони “Шахед” та авіаційне обладнання.

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СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі “Саки” та відпрацювала по ангарах аеродрому “Гвардійське” в Криму.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

“Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму”, – зазначили у СБУ.

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На аеродромі “Саки” уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких були винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

Це вже другий удар СБУ по аеродрому “Саки” за поточний тиждень.

На військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари, в яких зберігалися дрони “Шахед” та авіаційне обладнання.

Військові аеродроми “Саки” та “Гвардійське” є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.