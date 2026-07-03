"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ вдруге за тиждень атакувала ангари з винищувачами на аеродромі “Саки”

Також військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари, в яких зберігалися дрони “Шахед” та авіаційне обладнання.

СБУ вдруге за тиждень атакувала ангари з винищувачами на аеродромі “Саки”
Фото: DW

СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі “Саки” та відпрацювала по ангарах аеродрому “Гвардійське” в Криму.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

“Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму”, – зазначили у СБУ.

Реклама

На аеродромі “Саки” уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких були винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

Це вже другий удар СБУ по аеродрому “Саки” за поточний тиждень.

На військовому аеродромі “Гвардійське” уражено два ангари, в яких зберігалися дрони “Шахед” та авіаційне обладнання.

Військові аеродроми “Саки” та “Гвардійське” є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies