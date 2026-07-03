У Дніпрі посадовців міграційної служби підозрюють в організації “ухилянтської схеми”

Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало.

У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, до неї причетні колишні начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.

Реклама

Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало.

Після цього оформили документи про їхнє примусове повернення та видворення з України. Рішення підписали, затвердили, скріпили гербовою печаткою та кваліфікованим електронним підписом.

Далі до підсистеми “Облік іноземців та біженців” внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. За даними слідства, для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України. Так в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а “іноземці”, щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.

Саме ці документи та електронні обліки, за версією слідства, мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок, журнали обліку, рішення про примусове повернення та видворення, протоколи, постанови, довідки, квитанції, особові справи й інші документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону посадовцям повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори оскаржили ці рішення.