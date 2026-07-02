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В Україні викрили масштабну шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.

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Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

"Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", - зазначив Кравченко.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми. Слідство триває.