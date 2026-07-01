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Затримали підозрюваних у продажі авто, ввезених як допомогу ЗСУ

За інформацією слідства, двоє організаторів автобізнесу використали реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб.

Затримали підозрюваних у продажі авто, ввезених як допомогу ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

Про підозру повідомили чотирьом учасникам злочинної групи, які налагодили ввезення в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомогти для ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що двоє організаторів автобізнесу використали реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб, які начебто допомагають ЗСУ. 

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Отримавши документи, печатки та електронні підписи цих фондів, від їх імені на митницю подавались документи, згідно з якими ввезені злочинною групою автомобілі визнавались гуманітарною допомогою та мали передаватись військовим частинам. Відтак ці автомобілі звільнялись від митних платежів.

Насправді ж підозрювані ввозили машини в Україну виключно з метою продажу і до ЗСУ їх не передавали. Їх продавали через автомайданчики, рекламуючи у соцмережах. 

З використанням реквізитів благодійних фондів під виглядом гуманітарної допомоги спільники завезли на митну територію України понад 3000 автомобілів.

Під час обшуків вилучено документи благодійних фондів, а також 8 автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Чотирьох учасників організованої групи затримали, серед них двоє організаторів «автобізнесу» та двоє пособників. Їм повідомлено про підозру у контрабанді та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 201-4, ч. 2, ст. 209 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Двом організаторам схеми визначено заставу у 6,6 млн грн. Двом іншим підозрюваним визначили заставу у сумі 2,3 та 1,6 млн грн.

Встановлюються інші учасники злочинної діяльності.

Досудове розслідування проводять детективи ТУ БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу Нацполіції, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у співпраці з Державною митною службою України та ДПСУ.

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