Росіяни поранили 7 мешканців Донецької області

За минулу добу 30 червня російська армія поранила мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Загалом відомо про 7 поранених людей.
У Краматорську є 3 поранених, і по одному у Слов'янську, в Олексієво-Дружківці, Михайлівці та Святогорівці.
- З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4138 осіб і поранили 9745 осіб.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни вже 15 разів переносили терміни захоплення Донбасу, де зараз фіксують найбільше ворожих штурмів.