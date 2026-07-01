Росіяни поранили 7 мешканців Донецької області

З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4138 осіб

За минулу добу 30 червня російська армія поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загалом відомо про 7 поранених людей.

У Краматорську є 3 поранених, і по одному у Слов'янську, в Олексієво-Дружківці, Михайлівці та Святогорівці.