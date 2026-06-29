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Зеленський: росіяни визначали вже 15 термінів захоплення Донецької області

Крайній термін встановили на 31 грудня.

Зеленський: росіяни визначали вже 15 термінів захоплення Донецької області
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський розповів, що росіяни вже 15 разів переносили терміни захоплення Донбасу, де зараз фіксують найбільше ворожих штурмів. 

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

 "Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас", - заявив Зеленський.

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За словами Зеленського, у 2025 році, росіяни намагалися переконати Трампа, що Україна начебто впаде. І вже в цьому році окупанти знову переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку до 31 березня цього року, потім до 1 вересня і тепер крайній термін до 31 грудня

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", - заявив Президент.

 Зеленський зазначив, що Україна дала всі пропозиції, щоб завершити війну, а Росія щоразу відмовляється. 

"Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі", - заявив Президент.

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