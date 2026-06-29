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Росіяни скинули КАБ у житловому районі Харкова, є жертви

Попередньо відомо про одну загиблу людину, є поранені

Росіяни скинули КАБ у житловому районі Харкова, є жертви
Звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Російські війська скинули КАБ на Холодногірський район Харкова. Відомо про загиблого та поранених. 

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий КАБ ударив по Холодногірському району", – написав Терехов. 

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Він додав, що є підтверджена інформація про одну загиблу людину.

"До десятьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району. Одна людина загинула - молода дівчина двадцяти трьох років", – написав Терехов.

Усі отримують допомогу медиків.

Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.

Інформація уточнюється.

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