Росіяни скинули КАБ у житловому районі Харкова, є жертви

Російські війська скинули КАБ на Холодногірський район Харкова. Відомо про загиблого та поранених.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
"Ворожий КАБ ударив по Холодногірському району", – написав Терехов.
Він додав, що є підтверджена інформація про одну загиблу людину.
"До десятьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району. Одна людина загинула - молода дівчина двадцяти трьох років", – написав Терехов.
Усі отримують допомогу медиків.
Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.
Інформація уточнюється.
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