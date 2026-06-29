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У Львові через удар блискавки постраждала 6-річна дитина

Дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

У Львові через удар блискавки постраждала 6-річна дитина
Блискавка
Фото: EPA/UPG

У Львові внаслідок ураження блискавкою під час негоди постраждала шестирічна дівчинка.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

"Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає", - написав він. 

Раніше Садовий також повідомляв, що місто накрила сильна гроза та шквальний вітер. В результаті зафіксовано падіння дерев, є обриви контактної мережі на кількох вулицях, а на перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

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