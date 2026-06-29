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Львів накрила сильна гроза: повалено дерева, обірвано дроти та зірвано дах на будівлі РДА

Садовий закликав містян бути максимально обережними і не наближатися до пошкоджених конструкцій.

Львів накрила сильна гроза: повалено дерева, обірвано дроти та зірвано дах на будівлі РДА
Львів, негода
Фото: Львівська міскрада

Львів накрила сильна гроза та шквальний вітер. 

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. 

"Маємо повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу", - написав він у Telegram.

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Cадовий зазначив, що також є обриви контактної мережі на кількох вулицях, а на перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

Львів, негода
Фото: Львівська міськрада
Львів, негода

Через наслідки негоди тимчасово не курсують кілька трамвайних маршрутів.

Садовий закликав містян бути максимально обережними, не ховатися під деревами і не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

"Усі міські служби працюють. Щойно погода дозволить безпечно виконувати роботи, розпочнемо ліквідацію наслідків", - додав він. 

Львів, негода
Фото: Львівська міськрада
Львів, негода

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