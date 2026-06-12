«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаКиїв

На Київщині через грозу без світла залишилися понад 25 тисяч родин

Через негоду пошкоджено понад 30 ліній електропередач.

На Київщині через грозу без світла залишилися понад 25 тисяч родин
Фото: EPA/UPG

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 25 тисяч родин. Також пошкоджено понад 30 ліній електропередач.

Про це повідомили в "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

У компанії зазначили, що зливи та шквальний вітер продовжують спричиняти нові аварії та пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Зливи та шквальний вітер продовжують спричиняти нові пошкодження мереж", – повідомили енергетики.

Наразі аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання для споживачів.

Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло до осель жителів області.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies