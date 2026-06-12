На Київщині через грозу без світла залишилися понад 25 тисяч родин

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 25 тисяч родин. Також пошкоджено понад 30 ліній електропередач.
Про це повідомили в "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
У компанії зазначили, що зливи та шквальний вітер продовжують спричиняти нові аварії та пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Зливи та шквальний вітер продовжують спричиняти нові пошкодження мереж", – повідомили енергетики.
Наразі аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання для споживачів.
Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло до осель жителів області.
- Синоптики попереджали про грози та шквали у Києві та області. Також 13 червня вдень негоду прогнозують у низці регіонів України. Грози, місцями град діаметром 6–19 мм та шквали 15–20 м/с очікуються.