У Києві після нічного обстрілу тимчасово змінили рух громадського транспорту

Причиною є пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках.

Ілюстративне фото
Фото: t.me/kt20220224

Сьогодні, 2 червня вранці у Києві після російського обстрілу тимчасово змінили рух громадського транспорту.

Як розповіли у пресслужбі КМДА, через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.

Затримується рух тролейбусів №№29, 30, 31 і трамваїв №№14, 15, 22, 25.

За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: №14-Т – "Просп. Відрадний" –  "Дегтярівський шляхопровід".

Рух тролейбусів №№29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вул. Милославської до ст.м. "Мінська". 

Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу. 

Автобуси №№28, 53 курсують зі змінами:

  • №28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
  • №53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.

Рух громадського транспорту коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації.

