У Києві після нічного обстрілу тимчасово змінили рух громадського транспорту

Сьогодні, 2 червня вранці у Києві після російського обстрілу тимчасово змінили рух громадського транспорту.
Як розповіли у пресслужбі КМДА, через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами.
Затримується рух тролейбусів №№29, 30, 31 і трамваїв №№14, 15, 22, 25.
За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: №14-Т – "Просп. Відрадний" – "Дегтярівський шляхопровід".
Рух тролейбусів №№29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вул. Милославської до ст.м. "Мінська".
Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.
Автобуси №№28, 53 курсують зі змінами:
- №28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
- №53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.
Рух громадського транспорту коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації.
- Після другої години ночі росіяни розпочали масовану ракетну та дронову атаку на Україну, під ударом опинилися Черкаси, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Київ. У столиці станом на ранок відомо про чотирьох загиблих і 58 постраждалих. Ушкодження є у семи районах міста.