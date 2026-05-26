Київський метрополітен прокоментував ситуацію на станції «Лук'янівська» під час масованої атаки РФ

Всі системи підземки під час атаки працювали в штатному режимі, електрика та вентиляція не зникали.

Станція 'Лук'янівська' після атаки
Фото: Леся Падалка

Нічний обстріл Києва 24 травня викликав паніку серед киян, які ховалися на платформі станції метро «Лук'янівська». У соцмережах пасажири скаржилися на задимлення, важке дихання, білий пил зі стелі і травмування чоловіка ударною хвилею. Також були чутки, що людям довелося виходити зі станції пішки через тунель

У коментарі LB.ua речниця КП «Київський метрополітен» Оксана Никифорук пояснила, що всі системи підземки під час атаки працювали в штатному режимі, електрика та вентиляція не зникали. Коли виникло задимлення, чергові станції оперативно увімкнули додаткову вентиляцію.

Щодо білого пилу на платформі, то це була не штукатурка зі стелі підземної частини — вона залишилася неушкодженою. Пил та будівельне сміття просто затягнуло ескалаторним нахилом згори, коли вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль, пояснили в метрополітені.

Наземна будівля «Лук'янівської» постраждала від вибухової хвилі вже увосьме. Там вибило скло у касовій залі та вилетіли ОСБ-плити, якими закривали вітражі після попередніх обстрілів. Сміття потрапило на балюстраду ескалаторів, але після очищення та перевірки автоматики підйомники відновили роботу.

Вибухова хвиля також вибила двері службового приміщення, але це сталося нагорі, у вестибюлі. Саме там постраждав чоловік, який, за словами речниці, вийшов туди з цікавості, аби подивитися на ситуацію на вулиці.

Інформацію про рух людей коліями у метрополітені заперечують. Очевидці могли помітити, як пасажири йшли через місток у голові поїзда, який веде не в тунель, а до блоку службових приміщень та вбиралень.

Після відбою тривоги вийти через пошкоджений наземний вестибюль було неможливо. Тому люди залишали станцію першими ранковими потягами, які якраз рушили за графіком.

  • Атака на Київ 24 травня стала наймасовішою за кількістю пошкоджених локацій. Загинули троє людей, поранені понад 90. Розбір завалів закінчили вчора, 25 травня.
  • Пошкоджено понад 40 локацій, зокрема в історичному центрі Києва. Це музеї, опера, житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури.
