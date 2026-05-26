Ескалація ударів РФ по Києву: МЗС Китаю закликало “відповідні сторони” утриматися від посилення бойових дій

МЗС Китаю у відповідь на погрози Москви масованими ударами по Києву закликало “відповідні сторони” утриматися від посилення бойових дій.
Про це заявила речниця китайського відомства Мао Нін під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
Чи Пекін буде евакуйовувати дипломатів свого посольства з Києва – не відомо.
“Позиція Китаю в питанні української кризи (війну РФ проти України) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту”, – сказала Мао на прохання прокоментувати нові погрози Москви щодо масованих ракетних атак на cтолицю.
Дипломатка висловила традиційний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.
“Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів”, – зазначила вона.
На уточнююче запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.
- На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року посольство Китаю одне з небагатьох залишалось у Києві і лише в березні евакуювалося до Львова.
- Китай офіційно декларує нейтралітет щодо російсько-української війни, уникає визначення агресора і жертви та повністю відсторонився від активних міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій.
- У травні російський лідер Володимир Путін відвідав Китай. Очільник КНР Сі Цзіньпін зустрів Путіна з військовим оркестром і пишною церемонією.
- Росія активізувала погрози Україні, зокрема – Києву. Вона розіслала заклик виїхати з міста дипломатам та іноземним журналістам. МЗС Росії стверджує, що цілями можуть стати об’єкти проєктування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти". Як відомо, Росія з перших днів війни б'є по цивільних цілях, зокрема будинках, і стверджує, що це були військові об'єкти.
- Такий заклик від Лаврова отримав, зокрема, держсекретар США Марко Рубіо.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці.