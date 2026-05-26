Ескалація ударів РФ по Києву: МЗС Китаю закликало “відповідні сторони” утриматися від посилення бойових дій

Чи Пекін буде евакуйовувати дипломатів свого посольства з Києва – не відомо.

МЗС Китаю у відповідь на погрози Москви масованими ударами по Києву закликало “відповідні сторони” утриматися від посилення бойових дій.

Про це заявила речниця китайського відомства Мао Нін під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

“Позиція Китаю в питанні української кризи (війну РФ проти України) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту”, – сказала Мао на прохання прокоментувати нові погрози Москви щодо масованих ракетних атак на cтолицю.

Дипломатка висловила традиційний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

“Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів”, – зазначила вона.

На уточнююче запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.